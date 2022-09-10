|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|06:22
|Захід сонця:
|19:15
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|5.1 м/с
|Схід сонця:
|06:25
|Захід сонця
|19:24
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
Владимир Зеленский 9 сентября вручил награды представителям СМИ, проявившим себя в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди них видеооператор николаевского филиала «Суспільного» Сергей Куропятник.
Об этом идет речь на сайте Президента Украины.
— Я хочу всех вас поблагодарить: мы выиграли эту информационную войну. Она еще не закончилась, но мы победили многомиллионные вливания Российской Федерации в информационные атаки против нас по всему миру, — сказал Владимир Зеленский.
Оператор николаевского филиала Общественного вещателя Сергей Куропятник получил орден «За заслуги» ІІІ степени, пишет «Суспільне».
— Наградил меня президент Украины. В ответ я ему подарил мотанку, которую сделала самая маленькая волонтер города Николаева Вероника Рагозина. Президент подарок принял, — рассказал Сергей Куропятник.
Сергей Куропятник вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабной войны в Украине. Раньше военного опыта не было. Побратимы дали Сергею позывной «Журналист», потому что он все пытался фиксировать на камеру.
Напомним, в августе Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевцев государственными наградами.
Суспільного
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Владимир Зеленский 9 сентября вручил награды представителям СМИ, проявившим себя в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди них видеооператор николаевского филиала «Суспільного» Сергей Куропятник.
Об этом идет речь на сайте Президента Украины.
— Я хочу всех вас поблагодарить: мы выиграли эту информационную войну. Она еще не закончилась, но мы победили многомиллионные вливания Российской Федерации в информационные атаки против нас по всему миру, — сказал Владимир Зеленский.
Оператор николаевского филиала Общественного вещателя Сергей Куропятник получил орден «За заслуги» ІІІ степени, пишет «Суспільне».
— Наградил меня президент Украины. В ответ я ему подарил мотанку, которую сделала самая маленькая волонтер города Николаева Вероника Рагозина. Президент подарок принял, — рассказал Сергей Куропятник.
Сергей Куропятник вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабной войны в Украине. Раньше военного опыта не было. Побратимы дали Сергею позывной «Журналист», потому что он все пытался фиксировать на камеру.
Напомним, в августе Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевцев государственными наградами.
Суспільного