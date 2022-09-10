Владимир Зеленский 9 сентября вручил награды представителям СМИ, проявившим себя в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди них видеооператор николаевского филиала «Суспільного» Сергей Куропятник.

Об этом идет речь на сайте Президента Украины.

— Я хочу всех вас поблагодарить: мы выиграли эту информационную войну. Она еще не закончилась, но мы победили многомиллионные вливания Российской Федерации в информационные атаки против нас по всему миру, — сказал Владимир Зеленский.

Оператор николаевского филиала Общественного вещателя Сергей Куропятник получил орден «За заслуги» ІІІ степени, пишет «Суспільне».

— Наградил меня президент Украины. В ответ я ему подарил мотанку, которую сделала самая маленькая волонтер города Николаева Вероника Рагозина. Президент подарок принял, — рассказал Сергей Куропятник.

Сергей Куропятник вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабной войны в Украине. Раньше военного опыта не было. Побратимы дали Сергею позывной «Журналист», потому что он все пытался фиксировать на камеру.

Напомним, в августе Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевцев государственными наградами.

Суспільного