Ставленики России в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Так называемая местная ЦИК на оккупированной территории Запорожской области отрапортовала, что по итогам подсчета 100% бюллетеней 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России.

На оккупированной Херсонской области оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.

Напомним, что Запорожская и Херсонская область частично оккупированы, а так называемые референдумы, которые организовала Россия на оккупированных территориях абсолютно нелегитимны. Ни одна страна мира еще не заявила, что признает их результаты. Кроме России.