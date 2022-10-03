Вооруженные силы Украины продолжают вести активные бои в Херсонской области и закрепляются на освобожденных территориях.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепления на тех территориях, которые уже освобождены и еще зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают огнем врага, – отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой в Херсонской области. Село было уволено с боями.

Об уходе Миролюбовки накануне сообщил президент Владимир Зеленский. Также был уволен населенный пункт Архангельское.