Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой Херсонской области. Село было уволено с боями.
Соответствующее фото было опубликовано на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион в Facebook.
Бойцы бригады установили украинский флаг на высшей точке Миролюбовки.
Село с боями уволили штурмовики Закарпатского легиона.
Напомним, об уходе Миролюбовки накануне сообщил президент Владимир Зеленский. Также был уволен населенный пункт Архангельское.
Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой Херсонской области. Село было уволено с боями.
Соответствующее фото было опубликовано на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион в Facebook.
Бойцы бригады установили украинский флаг на высшей точке Миролюбовки.
Село с боями уволили штурмовики Закарпатского легиона.
Напомним, об уходе Миролюбовки накануне сообщил президент Владимир Зеленский. Также был уволен населенный пункт Архангельское.