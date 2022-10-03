Украинские военнослужащие подняли флаг Украины над Миролюбовкой Херсонской области. Село было уволено с боями.

Соответствующее фото было опубликовано на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион в Facebook.

Бойцы бригады установили украинский флаг на высшей точке Миролюбовки.

Село с боями уволили штурмовики Закарпатского легиона.

Напомним, об уходе Миролюбовки накануне сообщил президент Владимир Зеленский. Также был уволен населенный пункт Архангельское.