Фото: Оперативне командування «Південь»

5 жовтня триває 224-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.

Вчора надвечір двома ракетами С-300 армія РФ нанесла удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини, без втрат, повідомляє ОК «Південь».

Також півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив по Очакову, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема.

ЗСУ, в свою чергу, ведуть успішні контрнаступальні дії на Херсонщині.

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Уночі, з 4 на 5 жовтня російські окупаційні війська атакували безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» південь країни, повідомляє повітряне командування «Південь».

Шість дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

В Миколаївській ОВА уточнили, що дрони було збито в Миколаївському районі.

Вночі росіяни вдарили по Білій Церкві іранськими дронами «Shahed-136».

Усього зафіксовано шість влучань. Постраждала одна людина, пошкоджено інфраструктуру, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Варто зазначити, що іранські дрони вперше вдарили по населеному пункту так далеко від лінії фронту.

ЗСУ знищили 2 гелікоптери і 3 БПЛА росіян на Херсонщині та Миколаївщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом вчора нашою авіацією було нанесено 7 ударів по противнику, підрозділами ж протиповітряної оборони знищено 3 безпілотних розвідники «Орлан-10» в Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптера Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брускінського.

Ракетно-артилерійськими підрозідлами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань.

Орієнтовні втрати противника за добу складають: 31 окупант та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця «Мста-Б» і гармата-гаубиця.