Российско-оккупационные войска в Херсонской области несут значительные потери. Госпитали уже переполнены ранеными.

Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

— Военная группировка России на Херсонщине несет значительные потери. Военные госпитали переполнены ранеными, которых после стабилизации состояния отправляют на лечение в Крым, - отметил он.

Юрий Соболевский говорит, что доезжают не все. Кроме того, появилась информация о нехватке медикаментов у военных медиков оккупантов.

Ситуация остается очень сложной, продолжаются активные боевые действия. ВСУ продолжают уничтожать врага и освобождать территории.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков еще один населенный пункт Херсона. Украинский флаг вернули в деревню Давидов Брид.