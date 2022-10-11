НАТО внимательно следит за ядерными силами России. В Альянсе пока не увидели никаких изменений в позиции РФ, но сохраняют бдительность.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он рассказал, что на этой неделе будет председательствовать на очередном заседании группы ядерного планирования.

Кроме того, на следующей неделе НАТО проведет свои давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon. Йенс Столтенберг заверил, что это регулярное обучение, которое проходит ежегодно. Так, в 2021 году в рамках учений страны проводили тренировочные полеты с истребителями двойного назначения, а также обычными реактивными самолетами при поддержке самолетов наблюдения и дозаправки.

Столтенберг подчеркнул, что основной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии.

— Завуалированные ядерные угрозы президента Путина опасны и безответственны. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, и ее никогда нельзя вести, — сказал генсек НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса.