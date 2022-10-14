Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем военнопленным.

Об этом пишет Sky news.

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетили Оленевку. В организации отметили, что были готовы это сделать «в течение нескольких месяцев».

— Мы разделяем разочарование в отсутствие доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, — говорится в заявлении МККК.

Как отмечает Красный Крест, комитет работает с февраля над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными.

Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть.. К чему призвал Зеленский ночью, - заявил МККК.

Также Красный Крест добавил, что, несмотря на получение доступа на высоком уровне власти, необходимы и практические договоренности, реализуемые на местах. Однако в случае отказа организация «не может получить доступ силой».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении раскритиковал Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Оленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.