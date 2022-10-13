Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в четверг вечером.

«Сегодня принял участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы – наметил важнейшие для нас вещи в достижении мира и восстановлении Украины и международного правопорядка после этой войны.

Есть и мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический.

Очень важно, что это — политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязавшую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить.

Террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически.

Мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну.

Я благодарю всех наших партнеров в Совете Европы, которые работают на справедливость для Украины и всего нашего континента. Спасибо нашей делегации в ПАСЕ за действительно эффективную работу!

Также благодарю всех украинских дипломатов и наших друзей в мире и в Организации Объединенных Наций, которые помогли консолидировать мировое сообщество государств таким образом, что мы получили наивысшую поддержку на Генассамблее ООН за все время российской террористической войны.

Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше.

На стороне России выступили четыре государства – это очень красноречиво. Северная Корея, Никарагуа, Белоруссия и Сирия. Такой список, что все понятно.

Спасибо каждому из 143 государств!

Сегодня состоялась важная встреча в онлайн-формате нашей команды, которая занимается темой освобождения пленных, с представителями Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, касающихся этого процесса.

Были сказаны очень важные вещи. В частности, то, что касается институциональной работы Красного Креста ради обеспечения безопасности тех, кого содержат в плену.

Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего, морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться. Необходимо немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста.

Есть Оленевка. Фактически концлагерь, в котором содержатся пленники. Нужен доступ к ним, как это обусловливалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому.

По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста. Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест.

Я благодарю команду, которая продолжает заниматься обменами: Буданов, Ермак, Усов, Малыш. Сегодня удалось вернуть из плена еще 20 украинцев. 14 воинов армии, четырех бойцов терробороны, одного нацгвардейца и одного воина Военно-Морских сил. Работаем над тем, чтобы вернуть всех!

Наши воздушные силы продолжают битву за украинское небо. Как и в предыдущие дни, я ежечасно получал отчеты о сбитии российских ракет и беспилотников. За сутки – 11 ракетных ударов, сбиты шесть ракет в Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. Спасибо всем, кто выполняет эту задачу!

Поврежденные объекты инфраструктуры срочно восстанавливаем.

Также хочу отметить бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины за умелые и героические действия при обороне на Бахмутском направлении.

Это направление до сих пор одно из самых жестких на фронте. Благодарю каждого и каждого, кто защищает там наши позиции и наносит ощутимые удары по оккупантам.

Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников.

Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи. Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину!

Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из самых важных наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех до бойцов современной армии.

Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе.

Не расслабляемся! Бьем врага! Соблюдаем правила безопасности! Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра!