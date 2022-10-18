Во временно оккупированном Херсоне находятся от 20 до 25 тысяч вооруженных российских военных. По наблюдению местных жителей, оккупанты напуганы и психологически подавлены.

Об этом сообщила руководитель Херсонской городской военной администрации Галина Лугова сообщила проекту «Радио Свобода» «Новости Приазовья» .

— В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разрушены, скажем так. Есть проблематика по обеспечению продуктами, есть проблематика по обеспечению горючим в них и, конечно, доставка именно оружия, с этим тоже большие проблемы, – утверждает Галина Лугова.

Также в городе наблюдается активная эвакуация как российских военных, так и сотрудничающих с ними.

— На сегодняшний момент коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень быстро вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом – мебель из своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма., едут туда, – рассказала Галина Лугова.

Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.