Вооруженные силы уничтожили на юге Украины три склада с боеприпасами россиян и нанесли новые удары по позициям врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
— Всего выполнили около сотни огневых задач (в течение ночи, – прим.) и уменьшили вражеское войско на 2️0 рашистов, а также отменили реактивную систему залпового огня «Град», бронированную машину, буксированную гаубицу 122 калибра и уничтожили три состава боя. в сообщении.
Уточняются, что потери врага дознаются.
Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдулла) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону кафиров на херсонском направлении.
Вооруженные силы уничтожили на юге Украины три склада с боеприпасами россиян и нанесли новые удары по позициям врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
— Всего выполнили около сотни огневых задач (в течение ночи, – прим.) и уменьшили вражеское войско на 2️0 рашистов, а также отменили реактивную систему залпового огня «Град», бронированную машину, буксированную гаубицу 122 калибра и уничтожили три состава боя. в сообщении.
Уточняются, что потери врага дознаются.
Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдулла) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону кафиров на херсонском направлении.