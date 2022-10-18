Вооруженные силы уничтожили на юге Украины три склада с боеприпасами россиян и нанесли новые удары по позициям врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— Всего выполнили около сотни огневых задач (в течение ночи, – прим.) и уменьшили вражеское войско на 2️0 рашистов, а также отменили реактивную систему залпового огня «Град», бронированную машину, буксированную гаубицу 122 калибра и уничтожили три состава боя. в сообщении.

Уточняются, что потери врага дознаются.

Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдулла) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону кафиров на херсонском направлении.