В Университете Гронингена в Нидерландах разработали роботизированный сокол, который должен отгонять живых птиц от самолетов.

Об этом пишет CNN.

Из-за столкновений с самолетами ежегодно гибнут тысячи птиц. Кроме того, такие инциденты могут привести к повреждению самолетов, задержкам и отмене рейсов — ежегодно Международная организация гражданской авиации тратит на подобные случаи 1,4 миллиарда долларов.

Работники авиаотрасли используют дроны и хищников, в частности соколов, чтобы отпугивать птиц от аэропорта. Однако разведение и дрессировка соколов стоит достаточно дорого. К тому же птицами бывает тяжело управлять. На помощь сотрудникам аэропортов должен прийти робот-сокол.

Новый робот состоит из стекловолокна и вспененного полипропилена, имеет размах крыльев 70 сантиметров и очень похож на настоящую птицу. Робосокол управляется с земли, имеет пропеллер на каждом крыле и камеру на голове, чтобы обеспечить «взгляд от первого лица во время управления».

В 2019 году во время испытаний в районе города Воркум в Нидерландах RobotFalcon успешно отпугал все стаи птиц в течение пяти минут после начала полета. А вот дрону за то же время удалось выгнать всего 80% птиц.

Исследователи отметили, что роботизированный сокол не был столь эффективным при сдерживании крупных птиц, таких как гуси или цапли — для борьбы с ними, возможно, нужно разработать большую работу.

Напомним, Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что первая группа украинских военных должна отправиться на лечение в страну уже в начале ноября.