Глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко считает, что подрыватели мемориала «Скорбящая мать» на братской могиле погибших во время Второй мировой войны должны ответить перед законом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Федор Панченко выразил обеспокоенность уже вторым подрывом памятников в Николаеве.

— К сожалению, есть серьезные проблемы с безопасностью в городе. И это связано не только с обстрелами. Уже второй случай управляемого взрыва на территории города. Очевидно, организовать взрыв в Николаеве не проблема. Такие действия должны быть наказаны в соответствии с законом! – написал он.

Напомним, в ночь на 3 ноября в Ингульском районе Николаева был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне. Обелиск расположен в сквере близ Николаевского некрополя. В братской могиле похоронены 80 николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941-1945 годов.

Также сообщалось, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Разрушение и отсутствие следов попадания вражеских ракет или дронов свидетельствуют о том, что монумент был взорван. При этом глава ОВА Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности взрывателей, а дело передали СБУ.

Начальник управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что памятник милиционерам на улице Садовой был уничтожен путем контролируемого взрыва.

Позже вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве установят новый памятник погибшим стражам порядка.