Министерство образования России решило вернуть в школы преподавания военной выучки. Так в русских школах было в советское время.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

Там обратили внимание, что 9 ноября министр образования РФ Сергей Кравстов заявил, что военная обучение вернется в российские школы с сентября 2023 года.

Это повторяет программу советских времен, когда школьники проходили обязательную военную подготовку. Эта программа перестала действовать в 1993 году.

Такая подготовка включала рассказ о действиях в случае химической или ядерной атаки, оказания первой помощи и стрельбы из автоматов Калашникова.

Разведка указывает, что российские чиновники пытались возобновить это обучение в 2014 году, после оккупации Россией Крыма. Была надежда, что инициатива улучшит качество призывников.

— Спустя восемь лет мало что изменилось, и качество российских призывников остается плохим, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой, — указывают в ведомстве.

Поэтому, мол, сейчас в России разрабатывают обучающую программу, которую завершат к концу 2022 года. После этого ее ждет процесс утверждения.

— Минобороны России поддерживает этот процесс, заявляя, что этому учению должно уделяться не менее 140 часов в учебном году, — утверждает британская разведка.

Эта подготовка, вероятно, призвана предоставить школьникам, возраст которых будет приближаться к призывному, военные навыки, а также увеличить количество участников для мобилизации и призыва.

В Великобритании добавляют, что эта инициатива также, вероятно, будет частью более широкого проекта по привитию российского населения «идеологии патриотизма» и доверия к государственным институтам.

Напомним, в Киеве полностью убрали изучение русского языка по обучающим программам для детей. Ее больше не будут изучать в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.