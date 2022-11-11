В Киеве полностью убрали изучение русского языка по учебным программам для детей. Ее больше не будут изучать в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевского городского совета. За него проголосовали 64 депутата.

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук отметил, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно осуществление учебного процесса и изучение русского языка в учебных заведениях, принадлежащих к коммунальной собственности.

— Руководители РФ неоднократно заявляли, что «Россия уходит настолько далеко, как далеко распространённый русский язык». В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны это вопрос национальной безопасности, отметил он.

По его словам, проект решения предусматривает переход групп и классов в школах и детских садах с русского языка на украинский.

Напомним, в Украине в новую учебную программу детей в школах внесены изменения в ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины.