«Николаевводоканал» предупредил, что работы по замене шести метров поврежденной трубы, из-за которой отсутствует водоснабжение в городе, продолжаются.

Вероятно, до утра 17 октября, нынешняя ситуация с водоснабжением будет неизменной, отметили на предприятии.

— Дорогие горожане, до наступления комендантского часа ремонтные работы еще продолжаются. Как только успешно установим новую трубу длиной в шесть метров и диаметром в один метр, постепенно будем восстанавливать подачу воды в город, — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Александр Сенкевич сообщил, что нужно фактически восстановить 73 километра водопровода после того, как ВСУ разминируют территории, оккупированные россиянами в Николаевской и Херсонской областях.