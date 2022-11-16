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«Николаевводоканал» предупредил, что работы по замене шести метров поврежденной трубы, из-за которой отсутствует водоснабжение в городе, продолжаются.
Вероятно, до утра 17 октября, нынешняя ситуация с водоснабжением будет неизменной, отметили на предприятии.
— Дорогие горожане, до наступления комендантского часа ремонтные работы еще продолжаются. Как только успешно установим новую трубу длиной в шесть метров и диаметром в один метр, постепенно будем восстанавливать подачу воды в город, — говорится в сообщении.
Ранее мэр города Александр Сенкевич сообщил, что нужно фактически восстановить 73 километра водопровода после того, как ВСУ разминируют территории, оккупированные россиянами в Николаевской и Херсонской областях.
«Николаевводоканал» предупредил, что работы по замене шести метров поврежденной трубы, из-за которой отсутствует водоснабжение в городе, продолжаются.
Вероятно, до утра 17 октября, нынешняя ситуация с водоснабжением будет неизменной, отметили на предприятии.
— Дорогие горожане, до наступления комендантского часа ремонтные работы еще продолжаются. Как только успешно установим новую трубу длиной в шесть метров и диаметром в один метр, постепенно будем восстанавливать подачу воды в город, — говорится в сообщении.
Ранее мэр города Александр Сенкевич сообщил, что нужно фактически восстановить 73 километра водопровода после того, как ВСУ разминируют территории, оккупированные россиянами в Николаевской и Херсонской областях.