Кинбурнская коса является ключом к возвращению контроля над движением по Черному морю. По состоянию на 27 ноября на полуострове продолжаются бои – Силы обороны Украины пытаются отразить его у российских войск.

Об этом рассказал австрийский военный аналитик Том Купер в интервью Общественному.

По словам Тома Купера, контроль над Кинбурнской косой важен как для украинских военных, так и для российских.

— Кинбурнский полуостров примыкает к восточному течению Днепра. Это означает, что морское движение зависит от того, кто контролирует Кинбурнский полуостров. Россия может перенести туда тяжелое вооружение и стрелять до Николаева и Одессы. Поэтому важно восстановить контроль на этой территории, – сказал Том Купер.

По словам военного аналитика, украинские войска на 27 ноября уже освободили село Геройское, расположенное в начале заповедника «Кинбурнская коса».

— Официальный Киев не обнародует информацию, пока ситуация на поле не станет достаточно безопасной. Так что вы ничего не слышите о том, что украинские войска уже освободили Геройское, - сказал Том Купер.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 22 ноября сообщил, что в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.