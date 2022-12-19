Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция «Европейская солидарность») привез в Николаев мобильную котельную, которая позволит городу оставаться с теплом в случае бомбардировок и отключения основной котельной.

Как сообщает прессслужба «Евросолидарности» в понедельник, проект реализован на средства Фонда Петра Порошенко и компании «Рошен».

Как объясняет городской голова Николаева Александр Сенкевич, слова которого приводит прессслужба, эту котельную планируется использовать для подключения при остановке основной котельной.

— Несмотря на то, что сегодня враг отступил за Херсон, мы все еще в зоне поражения ракетами С-300. И 8 декабря две таких ракеты прилетели сюда. Они производят большие разрушения, ямы по четыре метра, разрушают здания. У нас уже есть опыт, когда они стреляли по котельным в начале этого года. Котельная может работать в автоматическом режиме. А после войны мы имеем возможность ее установить в один из отдаленных районов, дооборудовать систему охранной сигнализации, и она будет работать», - отметил городской голова.

Больше котельной радуется руководитель «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов. «Это все – украинское производство и оборудование, если не дай Бог, повреждено – его отремонтируют на базе предприятия. Не нужно заказывать материалы за границей. А это сделано в Украине», – объясняет опытный коммунальщик.

– Она будет резервом под 5-6 котельных. У нас есть больница, где ее можно установить. Целый микрорайон можно закрыть. Нам бы еще одну – и все было бы хорошо, – говорит Николай Логвинов.

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