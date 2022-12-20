Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты, во время визита Путина в Минск оба диктатора воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, но отметили, что Беларусь якобы сталкивается с «западной угрозой». Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусских экипажей боевой авиации применению боеприпасов со специальными боеголовками из-за обострения ситуации на внешних границах Союзного государства.

Ранее ISW оценивало, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Лукашенко также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада», — отмечают аналитики.

Президент Беларуси отметил, что Россия поставит комплексы ПВО С-400 и комплексы «Искандер», а Путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства.

Аналитики ISW считают, что исходя из этого участие Беларуси в войне в Украине остается маловероятным, иначе Лукашенко пришлось бы изменить свою риторику от «обороны границ от западной угрозы» до агрессии в другой стране.

Напомним, украинские власти считают, что российский диктатор Владимир Путин пытался в Минске 19 декабря склонить белорусского диктатора Александра Лукашенко направить белорусские войска на войну против Украины.