В Кремле сейчас обсуждается вопрос объявления общей мобилизации в стране. Не исключено, что закроют границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
— Есть информация, что могут вообще не выпускать мужчин до 65 лет, — отметил чиновник.
Данилов подчеркнул, что агрессора давно нужно оградить забором. Цивилизовный мир уже должен закрыть Россию раз и навсегда.
— Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, — добавил секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Кремле сейчас обсуждается вопрос объявления общей мобилизации в стране. Не исключено, что закроют границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
— Есть информация, что могут вообще не выпускать мужчин до 65 лет, — отметил чиновник.
Данилов подчеркнул, что агрессора давно нужно оградить забором. Цивилизовный мир уже должен закрыть Россию раз и навсегда.
— Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, — добавил секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.