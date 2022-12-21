В Кремле сейчас обсуждается вопрос объявления общей мобилизации в стране. Не исключено, что закроют границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

— Есть информация, что могут вообще не выпускать мужчин до 65 лет, — отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что агрессора давно нужно оградить забором. Цивилизовный мир уже должен закрыть Россию раз и навсегда.

— Чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права уезжать. Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, — добавил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.