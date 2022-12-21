Госдума России в итоговом чтении в среду приняла законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения за содействие диверсионной деятельности.

Об этом сообщают российские издания.

Уголовный кодекс России планируют дополнить новыми статьями, усиливающими наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также за их финансирование. Кроме того, уголовное наказание будет введено за обучение диверсионной деятельности и создание преступных групп с этой целью.

За склонение к диверсии или вербовке будет предусмотрено наказание от 8 лет до пожизненного. Штраф – до 700 тысяч рублей (210 тысяч грн). За обучение диверсиям грозит от 15 лет до пожизненного. Содействием диверсионной деятельности могут признать, например, даже сообщение в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Кремле сейчас обсуждается вопрос объявления общей мобилизации в стране. Не исключено, что закроют границы.