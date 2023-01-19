В Херсонской области фиксируют все больше случаев подрыва на вражеских минах — через два дня от взрывоопасных предметов пострадали трое жителей.

Об этом сообщает в Telegram глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

— Вчера вблизи села Высокое на мине, оставленной российскими оккупантами, взорвался местный житель, получил ранения. В этот момент мужчина работал на поле, – написал Янушевич.

Также он сообщил, что сегодня вблизи села Красный Яр пострадали два брата, которые на поле собирали гильзы. Они тоже взорвались на мини. Один человек скончался в больнице.

— Поэтому еще раз настойчиво прошу – пользуйтесь только маршрутами и местами, которые уже обследовали саперы. Сейчас не нужно посещать лесополосы, посадки и поля. Это крайне опасно, – подчеркнул глава Херсонской ОВД.

Напомним, что прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел гражданских, погибших в селе Правдино в результате вооруженной агрессии РФ.