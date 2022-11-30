Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел гражданских, погибших в селе Правдино в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

— По данным следствия, в апреле 2022 года во время оккупации с РФ села Правдино в Херсонской области российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми, – напоминает прокуратура.

По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.

При поверхностном осмотре тел установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие шаровых ранений. На запястьях у еще двух – обнаружена веревка.

В настоящее время тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Купянском районе Харьковщины правоохранители эксгумировали тела двух мужчин . По предварительной версии следствия их расстреляли российские военнослужащие.