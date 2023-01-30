Российские оккупанты с помощью обстрела повредили находившиеся в Херсонском порту судна иностранных компаний. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.
— Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, – говорится в сообщении ОВА.
В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.
Напомним, что на момент начала российского военного вторжения в порту Херсон находились 14 торговых судов : 9 судов, принимавших украинские экспортные грузы, и 5 коммерческих судов, находившихся на ремонте на судоремонтных предприятиях. Все они остаются в порту.
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Российские оккупанты с помощью обстрела повредили находившиеся в Херсонском порту судна иностранных компаний. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.
— Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, – говорится в сообщении ОВА.
В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.
Напомним, что на момент начала российского военного вторжения в порту Херсон находились 14 торговых судов : 9 судов, принимавших украинские экспортные грузы, и 5 коммерческих судов, находившихся на ремонте на судоремонтных предприятиях. Все они остаются в порту.