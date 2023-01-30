Российские оккупанты с помощью обстрела повредили находившиеся в Херсонском порту судна иностранных компаний. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

— Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, – говорится в сообщении ОВА. В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.