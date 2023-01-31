Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предпринимателей Николаева и Одессу, которые сохраняют рабочие места и платят налоги.
Об этом он сказал в видеообращении, записанном во время поездки по этим областям.
— Я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые при всем сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги.
Это ваш конкретный и весомый вклад в способность нашего государства защищаться. Наша задача выстоять – это общая задача. Задача сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого и каждого, кто работает ради победы Украины, – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что после освобождения Херсона в Николаев начало возвращаться много малых предприятий, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предпринимателей Николаева и Одессу, которые сохраняют рабочие места и платят налоги.
Об этом он сказал в видеообращении, записанном во время поездки по этим областям.
— Я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые при всем сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги.
Это ваш конкретный и весомый вклад в способность нашего государства защищаться. Наша задача выстоять – это общая задача. Задача сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого и каждого, кто работает ради победы Украины, – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что после освобождения Херсона в Николаев начало возвращаться много малых предприятий, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.