Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предпринимателей Николаева и Одессу, которые сохраняют рабочие места и платят налоги.

Об этом он сказал в видеообращении, записанном во время поездки по этим областям.

— Я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые при всем сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги. Это ваш конкретный и весомый вклад в способность нашего государства защищаться. Наша задача выстоять – это общая задача. Задача сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого и каждого, кто работает ради победы Украины, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что после освобождения Херсона в Николаев начало возвращаться много малых предприятий, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.