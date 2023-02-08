Великобритания планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях стандартов НАТО.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, пишет «Радио Свобода».

— В рамках сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским, – прим.) премьер-министр предложит усилить предложение Великобритании об обучении украинских военных, в том числе распространить его на пилотов истребителей, чтобы гарантировать, что Украина сможет защищать свое небо в будущем. Обучение обеспечит пилотам возможность руководить сложными истребителями стандартов НАТО в будущем, говорится в сообщении.

Это будет первая официально объявленная программа обучения украинских пилотов на западных истребителях. Однако о предоставлении Украине истребителей, о котором просит Украина, речь пока не идет.

— Я горжусь тем, что сегодня мы расширим подготовку к морской пехоте и пилотам истребителей, гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать ее интересы в будущем. Это также подчеркивает наше обязательство не просто предоставлять военную технику на короткий срок, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной в течение следующих лет, – заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

В правительстве говорят, что премьер-министр также предложит Украине возможность большей дальности, что «нарушит способность России постоянно нацеливаться на гражданскую и критически важную инфраструктуру Украины и поможет ослабить давление на передовой».

Напомним, в феврале 2023 года группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90.