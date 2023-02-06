Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90.

Об этом сообщило в Twitter министерство обороны Британии в понедельник, 6 февраля.

— Искренне поздравляем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для овладения AS90. Британская AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию, говорится в сообщении.

Напомним, что Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок CAESAR.