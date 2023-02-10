Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что проблем с работой терминалов Starlink не наблюдается. Накануне SpaceX объявила, что ограничила для украинских военных возможность использовать спутниковый интернет Starlink для управления дронами в зоне боевых действий.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

— Действительно, несколько месяцев назад были изменения в функционировании . Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink, – заверил Федоров.

По его словам, 9 февраля Украина получила первые несколько тысяч Starlink в рамках новой партии из 10 тысяч терминалов правительства Германии.

- Энергетическая инфраструктура продолжает работать благодаря Starlink. Врачи производят сложные операции благодаря спутниковой связи. По всей стране развернуты тысячи «Пунктов несокрушимости» с терминалами Starlink, – добавил Федоров.

Напомним, что американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления дронами в регионе во время войны с Россией.