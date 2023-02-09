Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления дронами в регионе во время войны с россией.

Об этом заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции в Вашингтоне, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, спутниковый интернет-сервис Starlink, обеспечивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

— Однако украинцы использовали его ненамеренно и не в рамках никакого соглашения, — сказала она.

Позже в разговоре с журналистами Гвинн Шотвелл сослалась на сообщение о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.

Украина эффективно использует дроны для выявления позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.

— Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность это делать. Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем, – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками.

В то же время Гвинн Шотвелл отказалась уточнить, какие именно меры приняла SpaceX.

По ее словам, использование беспилотниками Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

— Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях, – сказала она.

Как отмечается, компания SpaceX частно доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink, позволяющим военным страны общаться, подключая их и соединяя почти 4 тысячи спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к профинансированным SpaceX в частном порядке.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX противодействовала этому, усиливая программное обеспечение сервиса, заявил гендиректор компании Илон Маск.

Напомним, в октябре американский изобретатель, мультимиллиардер Илон Маск выдвинул предложение мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях, которые Украина капитулирует по крымскому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска. Он спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В ответ на твит президента Владимира Зеленского Илон Маск попытался оправдаться за российский Крым и референдумы на аннексированных территориях Украины.



