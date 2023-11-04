Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію ЗМІ, що наступного тижня Євросоюз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії.

Про це вона сказала під час свого виступу у Верховній Раді, повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

«На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про РФ. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, что Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями, оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, українці вже є європейцями.

«Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ в ЄС. Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 мільярдів євро для вас. Це більше ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала», — сказала президентка ЄС.

За її словами, важлива задача — максимально ефективно використовувати ці гроші, тому ЄС разом із Україною розробляли план реформ.

«Ви вчите нас справжньому значенню Європи. Ми привозимо солідарність народу Європи до вас. Але ми не привозимо Європу сюди, так як вона вже тут. Разом ми можемо перемогти в цій битві та закінчити побудову нашого союзу. Разом ми і є Європа», — резюмувала вона.

Нагадаємо, Європейський союз схвалив плани передачі прибутків від заморожених російських активів Україні. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує висунути в грудні.