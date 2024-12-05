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Президентка Грузії відреагувала на запроваджені Україною санкції

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: PAP/EPA/IRAKLI GEDENIDZE / POOLПрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: PAP/EPA/IRAKLI GEDENIDZE / POOL

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення Володимира Зеленського щодо запровадження санкцій проти частини грузинської влади.

Про це вона написала у соцмережі Х.

Президентка Грузії поширила відеозвернення Зеленського та зазначила, що «краще і не скажеш». Також вона наголосила на загрозі, яку становить Росія для Чорноморського регіону.

«Росія намагається повернути контроль над Чорним морем», — додала Саломе Зурабішвілі.

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Нагадаємо, що 5 грудня Україна запроваджує санкції проти Грузії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав відповідний указ.

Ситуація в Грузії

У країні тиждень тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.

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