Президентка Грузії відреагувала на запроваджені Україною санкції
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- Альона Коханчук
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15:18, 05 грудня, 2024
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення Володимира Зеленського щодо запровадження санкцій проти частини грузинської влади.
Про це вона написала у соцмережі Х.
Президентка Грузії поширила відеозвернення Зеленського та зазначила, що «краще і не скажеш». Також вона наголосила на загрозі, яку становить Росія для Чорноморського регіону.
«Росія намагається повернути контроль над Чорним морем», — додала Саломе Зурабішвілі.
Нагадаємо, що 5 грудня Україна запроваджує санкції проти Грузії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав відповідний указ.
Ситуація в Грузії
У країні тиждень тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.
Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.
В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.
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