Трамп планує відновити смертну кару на федеральному рівні, — ЗМІ

47-мий президент США Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters)

Одним із перших рішень Дональда Трампа на посаді президента США стане відновлення федеральної смертної кари, яку раніше призупинила адміністрація Джо Байдена.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело в новій адміністрації.

За словами співрозмовників, серед інших очікуваних кроків Дональда Трампа це повернення до визначення статі в документах відповідно до тієї, яка була вказана при народженні. А також скасування програм із просування різноманітності, рівності та інклюзивності в урядових структурах.

Як відомо, що у липні 2021 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд випустив меморандум про введення тимчасового мораторію на смертну кару на федеральному рівні.

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Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.