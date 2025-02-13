Голова Пентагону не вважає, що переговори з РФ можуть бути «зрадою» України

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: EPA/Olivier Hoslet

Міністр оборони США Піт Гегсет відкинув думку про те, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та прагнення до швидкого миру можуть бути зрадою України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Брюсселі, пише The Guardian.

«Зради немає, є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир шляхом переговорів», — сказав Піт Гегсет.

Крім цього, міністр назвав президента США Дональда Трампа «найкращим перемовником на планеті», бо «він зібрав обидві сторони за стіл переговорів у прагненні миру».

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Також він повторив думку про те, що фінансування оборони членами НАТО має бути збільшене, а Європа має взяти на себе більшу роль у допомозі Україні. За його словами, протистояння російській агресії є «важливою європейською відповідальністю».

«Президент Трамп закликав збільшити витрати на оборону загалом для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це невідкладна, реальна загроза для континенту, і ця агресія має стати тривожним дзвінком», — говорить Піт Гегсет.

Мирні переговори

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей»для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».