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Кормишкіна подала заяву про складання повноважень, — Гончаренко

Ірина Кормишкіна. Фото з відкритих джерелІрина Кормишкіна. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання своїх депутатських повноважень. 

Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Депутатка від слуг Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень. Нагадаю, що вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме — Кормишкіна набула у власність активи на суму понад 20 мільйонів гривень. Також у декларації не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки. Ще мінус слуга», — написав він. 

В анонсах на сайті Верховної Ради зазначається, що 21 лютого це питання планували розглянути на засіданні Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи.

За процедурою така заява має бути розглянута в Регламентному комітеті, після чого буде винесена на голосування у Верховній Раді.

Раніше, Вищий антикорупційний суд відмовив у поверненні закордонного паспорту та виїзді за кордон народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій).

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру народній депутатці України Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій). Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Пізніше вони пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

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