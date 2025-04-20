США вітали би продовження «перемир’я» після 20 квітня, — Держдеп

Державний департамент США. Фото: medium.com

США залишаються відданими повному припиненню вогню між Україною та РФ і вітали б продовження перемирʼя після Великодня.

Про це заявили у Державному департаменті США, пише Reuters.

«Ми бачили оголошення президента РФ Володимира Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Оцінюючи серйозність їхніх намірів у цьому випадку, ми вітали б продовження перемир'я після неділі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін не віддавав наказу про продовження так званого «великоднього перемир’я», якого російські війська і без того не дотримувалися після опівночі 19 квітня.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.