США вітали би продовження «перемир’я» після 20 квітня, — Держдеп
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- Даріна Мельничук
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21:43, 20 квітня, 2025
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США залишаються відданими повному припиненню вогню між Україною та РФ і вітали б продовження перемирʼя після Великодня.
Про це заявили у Державному департаменті США, пише Reuters.
«Ми бачили оголошення президента РФ Володимира Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми залишаємося відданими досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Оцінюючи серйозність їхніх намірів у цьому випадку, ми вітали б продовження перемир'я після неділі», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін не віддавав наказу про продовження так званого «великоднього перемир’я», якого російські війська і без того не дотримувалися після опівночі 19 квітня.
Раніше російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.
Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.
Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до режиму повного та безумовного припинення вогню, однак діятиме дзеркально, якщо Росія продовжуватиме обстріли. Відповідну позицію глава держави виклав у своєму зверненні 19 квітня.
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