Прем’єр Британії очікує мирних домовленостей в Україні вже цього літа, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, фото: aa.com.tr

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути досягнуте вже до літа. Водночас він наголосив, що рішення про умови миру має ухвалювати виключно українська сторона.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

Стармер підкреслив, що жодна інша країна не повинна нав’язувати Україні своє бачення. За його словами, Росія має погодитися на безумовне припинення вогню, а домовленості мають бути довготривалими й прийнятними для всіх учасників, включно з Україною.

Політик застеріг від тимчасових перемир’їв, які, за його переконанням, лише відкриють Росії шлях для нової агресії в майбутньому. Він згадав, що подібні сценарії вже траплялися, і не сумнівається, що Москва скористається такою паузою знову.

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Крім того, Кір Стармер наполіг на гарантіях безпеки з боку США для сил, які можуть бути розміщені в Україні з метою контролю за дотриманням умов миру. Він також категорично відкинув можливість підтримати ініціативу про визнання Криму російським, про яку раніше писали ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського, в якій український лідер наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично анексію Криму.

У відповідь Дональд Трамп поставив риторичне питання — чому за півострів не боролися ще 11 років тому, коли його, за словами американського президента, «віддали без жодного пострілу».

За інформацією New York Post, з посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників, Сполучені Штати прагнуть досягти повного припинення бойових дій найближчим часом.

Водночас, Вашингтон пропонує фактичне замороження конфлікту — з тим, щоб окуповані регіони залишалися під контролем Росії. США розглядають можливість визнання російської юрисдикції над Кримом як частини більш масштабної мирної угоди.

Очікувалося, що Київ надасть офіційну відповідь на ці пропозиції саме під час лондонської зустрічі 23 квітня. У разі досягнення згоди між Україною, США та європейськими країнами, домовленості могли б бути передані російській стороні для подальших переговорів.

Однак у день переговорів стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде до Лондона. Це спричинило перенесення зустрічі міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини. Замість неї пройшли перемовини на рівні високопосадовців п’яти країн.

За даними Sky News, «зниження рівня дипломатії» пов’язане з посиленням тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню.

Але слід зазначити, що під час зустрічі з міжнародними партнерами у Лондоні українська делегація озвучила незмінну позицію щодо врегулювання війни. Зокрема, що Україна відкрита до переговорів, але не на умовах капітуляції.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що українське суспільство не прийме варіант «замороженого конфлікту», представлений як мир, і не визнає анексію Криму.