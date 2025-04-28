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У Росії озвучили вимоги для початку переговорів з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, фото: Getty images.Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, фото: Getty images.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив перелік вимог, які Москва ставить для початку переговорів із Україною.

Про це він заявив в інтерв’ю бразильській газеті O Globo, яке опублікували на сайті МЗС РФ.

Серед основних вимог:

  • відмова України від вступу до НАТО та закріплення нейтрального статусу;
  • так звана «демілітаризація» і «денацифікація» України;
  • визнання російського суверенітету над окупованими територіями;
  • скасування західних санкцій, судових позовів та ордерів на арешт російських посадовців, а також повернення заморожених активів;
  • гарантії безпеки для Росії.

Крім того, за словами Сергія Лаврова, передумовою для початку діалогу є скасування заборони на прямі переговори з Росією, яку ввів президент Володимир Зеленський у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Лавров також заявив, що Москва не планує передавати контроль над Запорізькою АЕС та не збирається йти на територіальні поступки.

Слід зазначити, що речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує від України сигналу про готовність до прямих переговорів. За його словами, Росія готова розпочати переговори з Україною без попередніх умов.

Раніше в Кремлі повідомляли, що Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом підтвердив готовність до переговорів з Україною без попередніх умов.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву та заявив, що не впевнений у готовності Володимира Путіна припинити війну.

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