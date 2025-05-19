«Торговий майданчик. Просто бізнес», — посадовець мерії Миколаєва порівняв «пакетні» земельні сесії міськради з базаром

Дмитро Канарський балотувався в депутати Миколаївської міської ради від «Пропозиції» на останніх місцевих виборах, архівне фото МикВісті

Начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування міської ради Миколаєва Дмитро Канарський порівняв «пакетні» голосування на сесіях міськради з базаром.

Про це він написав, коментуючи публікацію у Фейсбук свого однопартійця, депутата міськради від «Пропозиції» та директора антикорупційного департаменту мерії Миколаєва Андрія Єрмолаєва.

Зазначимо, 19 травня у своєму Фейсбуці Андрій Єрмолаєв опублікував скриншот новини «МикВісті» з заяви депутата міськради Артема Ільюка, який під час останньої сесії міськради виступив на захист підходу, аби земельні питання на сесіях розглядати «пакетно», а усі обговорення та вирішення спірних моментів по конкретних питаннях, залишати на етапі досесійного розгляду на депутатських комісіях. Він заявив, що «депутат може вийти з партії регіонів, а ось партія регіонів із депутата ні».

Дмитро Канарський, у свою чергу, заявив, що так звані «пакетні» голосування за землю - це «торговий майданчик».

— Точніше буде деталізувати: спочатку ідея полягала у тому, щоб пришвидшити процес прийняття однотипних рішень, але потім хтось з риг (вірогідно, мова про «Партію регіонів», - прим.) здогадався з цього зробити торговий майданчик. Сенс пакетних голосувань полягає у домовленостях і протиставленнях одних рішень іншим. Тобто явно не у розрізі смислу самих рішень. Just business, - написав Дмитро Канарський.

«Just business» стійкий вираз в англійській мові. Його вживають, коли хочуть підкреслити, що певне рішення або дія була продиктована виключно діловими інтересами, без особистих мотивів — навіть якщо ця дія неприємна для іншої сторони. Український відповідник — «Нічого особистого, просто бізнес».

Андрій Єрмолаєв прокоментував заяву Артема Ільюка, скриншот публікації у Фейсбуці Коментарі під публікацією Андрія Єрмолаєва, скриншот з фейсбук-сторінки

Нагадаємо, що на останній сесії Миколаївської міської ради між депутатами та мером відбувся конфлікт саме через такі масові «пакетні» голосування, зокрема депутатка Олена Кісельова виступала проти підходу щодо «пакетного» розгляду земельних проєктів рішень, оскільки щодо деяких з них у неї є питання. На це міський голова Олександр Сєнкевич сказав тоді, що усі проєкти рішень були розглянути на земельній комісії, де їх і треба було обговорювати, а на сесії треба голосувати. У підсумку, депутатка міської ради від партії «Європейська солідарність», голова постійної комісії ради з питань законності та депутатської етики Олена Кісельова заявила, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і секретар міськради Дмитро Фалько нехтують правами депутатів та повертають традиції «Партії регіонів».