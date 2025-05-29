Пєсков заявив, що Росія не розкриватиме умови свого «меморандуму» щодо припинення вогню

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Yuri Kochetkov

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не буде публічно обговорювати умови свого «меморандуму» щодо врегулювання ситуації в Україні, підкресливши, що такі переговори мають проходити в закритому режимі.

Про це повідомляють російські агентства ТАСС і «РИА Новости» з посиланням на брифінг прессекретаря президента РФ.

«Росія не буде публічно обговорювати зміст документів щодо врегулювання в Україні, переговори повинні проходити в непублічному режимі», — заявив Дмитро Пєсков.

Він також розкритикував позицію України, назвавши «неконструктивною» вимогу негайно передати запропонований Москвою меморандум.

Крім того, він наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною. Також Пєсков заявив, що можливу розмову між президентом Росії Володимиром Путіним і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом «можна організувати в будь-який момент», оскільки всі канали зв’язку «налагоджені».

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що Україна поки не надала відповіді на пропозицію Росії щодо проведення другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.