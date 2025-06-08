У США вважають, що помста РФ за спецоперацію «Павутина» ще попереду
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- Даріна Мельничук
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14:55, 08 червня, 2025
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У США вважають, що Росія ще готує відповідь на українську спецоперацію «Павутина», під час якої було знищено та пошкоджено десятки стратегічних бомбардувальників на російських авіабазах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед американських посадовців, пише «Європейська правда».
Співрозмовники агентства, які надали інформацію на умовах анонімності, зазначили: попри те, що Москва назвала нічну масовану повітряну атаку відповіддю на дії СБУ, насправді серйозні удари у відповідь ще можуть відбутися.
За словами одного з джерел, час можливої атаки поки невідомий, але вона може відбутися вже найближчими днями. При цьому, ймовірно, це буде «асиметричний» удар — тобто не обов’язково такий самий, як українська операція.
Інше джерело припускає, що відповідь може мати форму комбінованої повітряної атаки із застосуванням різних засобів ураження.
Окремий представник західних дипломатичних кіл повідомив, що Москва, ймовірно, вже почала свою реакцію з попередніх атак цього тижня, але очікується подальша ескалація. За його словами, Росія може націлитися на об’єкти, що мають символічне значення для України — наприклад, урядові установи.
Тим часом аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир зауважив, що у Росії залишилося обмежене поле для подальшої ескалації, зважаючи на масштаби вже здійснених атак.
Спецоперація «Павутина»
Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.
СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.
Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.
Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.
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