У США вважають, що помста РФ за спецоперацію «Павутина» ще попереду

Процес підготовки до спецоперації «Павутина». Фото: СБУ

У США вважають, що Росія ще готує відповідь на українську спецоперацію «Павутина», під час якої було знищено та пошкоджено десятки стратегічних бомбардувальників на російських авіабазах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед американських посадовців, пише «Європейська правда».

Співрозмовники агентства, які надали інформацію на умовах анонімності, зазначили: попри те, що Москва назвала нічну масовану повітряну атаку відповіддю на дії СБУ, насправді серйозні удари у відповідь ще можуть відбутися.

За словами одного з джерел, час можливої атаки поки невідомий, але вона може відбутися вже найближчими днями. При цьому, ймовірно, це буде «асиметричний» удар — тобто не обов’язково такий самий, як українська операція.

Інше джерело припускає, що відповідь може мати форму комбінованої повітряної атаки із застосуванням різних засобів ураження.

Окремий представник західних дипломатичних кіл повідомив, що Москва, ймовірно, вже почала свою реакцію з попередніх атак цього тижня, але очікується подальша ескалація. За його словами, Росія може націлитися на об’єкти, що мають символічне значення для України — наприклад, урядові установи.

Тим часом аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир зауважив, що у Росії залишилося обмежене поле для подальшої ескалації, зважаючи на масштаби вже здійснених атак.