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Міноборони РФ заявило, що нічний удар по Україні був помстою за спецоперацію «Павутина»

Наслідки ворожої атаки по Києву, фото: Київська міська прокуратураНаслідки ворожої атаки по Києву, фото: Київська міська прокуратура

В РФ підтвердили, що в ніч на 6 червня російські війська завдали масованого удару по Україні. Удари нібито завдавалися по «по об'єктах оборонної промисловості та військової інфраструктури України».

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Росії.

Міністерство оборони заявило, що нічна атака стала відповіддю на «терористичні акти київського режиму». Російське оборонне відомство заявляє, що начебто «всі заплановані цілі були уражені».

За даними Міноборони РФ, ціллю військових стали «конструкторські бюро, підприємства з виробництва та ремонту озброєння, цехи збирання БПЛА, центри підготовки льотного складу та склади Збройних сил України.

Зазначається, що для удару застосували високоточну далекобійну зброю повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2025 року російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.

Під час обстрілу постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

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