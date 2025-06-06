Міноборони РФ заявило, що нічний удар по Україні був помстою за спецоперацію «Павутина»

Наслідки ворожої атаки по Києву, фото: Київська міська прокуратура

В РФ підтвердили, що в ніч на 6 червня російські війська завдали масованого удару по Україні. Удари нібито завдавалися по «по об'єктах оборонної промисловості та військової інфраструктури України».

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Росії.

Міністерство оборони заявило, що нічна атака стала відповіддю на «терористичні акти київського режиму». Російське оборонне відомство заявляє, що начебто «всі заплановані цілі були уражені».

За даними Міноборони РФ, ціллю військових стали «конструкторські бюро, підприємства з виробництва та ремонту озброєння, цехи збирання БПЛА, центри підготовки льотного складу та склади Збройних сил України.

Зазначається, що для удару застосували високоточну далекобійну зброю повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2025 року російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.

Під час обстрілу постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.