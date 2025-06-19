  • четвер

    19 червня, 2025

  • 28.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У США відклали нові санкції проти Росії через війну між Ізраїлем та Іраном

Санкції проти Росії відкладені через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Колаж: УНІАНСанкції проти Росії відкладені через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Колаж: УНІАН

У Сенаті США тимчасово зупинили розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії через збройне загострення між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомило видання Semafor, лідери Республіканської партії планують наступного тижня винести на розгляд інший законопроєкт — про податки та державні витрати. Водночас президент Дональд Трамп ще не надав схвалення для просування санкційного пакета.

Один із авторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, у коментарі Semafor зазначив, що ухвалення санкцій доведеться відкласти.

«Ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Але зараз у центрі уваги — Іран», — сказав він.

Його колега, сенатор Річард Блюменталь, теж заявив, що підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, але визнав: увага політиків тимчасово зміщена на Близький Схід.

Раніше Трамп уникав посилення тиску на Путіна, сподіваючись, що особисті зв’язки допоможуть досягти припинення війни. Проте після недавньої телефонної розмови з російським лідером, у ході якої той фактично відкинув можливість перемир’я, позиція президента США почала змінюватися.

Водночас, як раніше писало Politico, адміністрація Трампа обговорює зняття санкцій з «Північного потоку-2» і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках мирних переговорів щодо України.

Останні новини про: Війна в Україні

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але вважає його «нелегітимним» для підписання угод
Росіяни вдарили по пункту швидкої на Херсонщині: пошкоджені дві автівки
На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених
Реклама

Читайте також:

новини

Кім впевнений у суднобудівному потенціалі Миколаєва — будувати дрони та ракетні катери

Аліса Мелік-Адамян
новини

В мерії Миколаєва перезподіять ₴13,6 млн на модернізацію їдалень у двох школах

Аліна Квітко
новини

Культурний маршрут Миколаєва: театри, музика, кіно та дитячі події

Марія Хаміцевич
новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

Катерина Середа

Останні новини про: Війна в Україні

На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених
Росіяни вдарили по пункту швидкої на Херсонщині: пошкоджені дві автівки
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але вважає його «нелегітимним» для підписання угод

Кім впевнений у суднобудівному потенціалі Миколаєва — будувати дрони та ракетні катери

У Коблівській громаді досі чекають будівництва сміттєсортувального комплексу

2 години тому

В мерії Миколаєва перезподіять ₴13,6 млн на модернізацію їдалень у 2 школах

Аліна Квітко

Головне сьогодні