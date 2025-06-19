У США відклали нові санкції проти Росії через війну між Ізраїлем та Іраном

Санкції проти Росії відкладені через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Колаж: УНІАН

У Сенаті США тимчасово зупинили розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії через збройне загострення між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомило видання Semafor, лідери Республіканської партії планують наступного тижня винести на розгляд інший законопроєкт — про податки та державні витрати. Водночас президент Дональд Трамп ще не надав схвалення для просування санкційного пакета.

Один із авторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, у коментарі Semafor зазначив, що ухвалення санкцій доведеться відкласти.

«Ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Але зараз у центрі уваги — Іран», — сказав він.

Його колега, сенатор Річард Блюменталь, теж заявив, що підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, але визнав: увага політиків тимчасово зміщена на Близький Схід.

Раніше Трамп уникав посилення тиску на Путіна, сподіваючись, що особисті зв’язки допоможуть досягти припинення війни. Проте після недавньої телефонної розмови з російським лідером, у ході якої той фактично відкинув можливість перемир’я, позиція президента США почала змінюватися.

Водночас, як раніше писало Politico, адміністрація Трампа обговорює зняття санкцій з «Північного потоку-2» і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках мирних переговорів щодо України.