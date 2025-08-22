Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Схожий проект з сортування сміття уже працює у Житомирі, фото надав Дмитро Гончаров

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов заявив, що міська рада зобов’язана впровадити в місті сортування сміття, інакше представники міськради можуть бути притягнути до відповідальності, у тому числі і кримінальної.

Про це він розказав під час зустрічі депутатів з представником компанії - переможця конкурсу на сортування сміття в Миколаєві, яка проходила у режимі відеоконференції 20 серпня, пишуть «МикВісті».

Відповідаючи на питання депутатки Тетяни Домбровської про те, чи передбачена якась відповідальність, якщо в Миколаєві не впровадять сортування сміття, посадовець процитував норми закону «Про управління відходами», частина 1 статті 57 якого передбачає, що винні за порушення у сфері управління відходами несуть відповідно до закону дисциплінарну, адміністративну, адміністративно-дисциплінарну, адміністративно-господарську, цивільну та кримінальну відповідальність.

— Конкретно, які дії можуть привести до цього — це є перелік з 12 пунктів, що саме вважається порушенням закону про управління відходами, - сказав Ігор Набатов.

Ігор Набатов відповідальний за проведення конкурсу щодо сортування сміття в Миколаєві, архівне фото МикВісті

Окрім того, він повідомив, що обов’язок побудувати в Миколаєві сортувальну лінію, який закріплений відповідним рішенням суду, невиконання якого тягне за собою кримінальну відповідальність.

— Я хочу нагадати всім, що у нас на сьогодні є рішення суду за позовом прокуратури в інтересах Держекоінспекції, відповідно до якого Миколаївську міську раду зобов’язали вчинити три дії: побудувати сортувальну лінію; розробити проєкт рекультивації діючого полігону; розробити проєкт та побудувати нових полігон ТПВ для мешканців Миколаєва. Це рішення суду набуло законної сили, на жаль, ми не спробували його оскаржити у Верховному суді, але це було б безуспішно. На сьогодні Миколаївська міська рада та депутати міської ради повинні виконати це рішення суду. За невиконання рішення суду передбачена кримінальна відповідальність, відповідно до діючого Кримінального кодексу України, якщо казати в цьому контексті, - сказав Ігор Набатов.

Нагадаємо, у четвер, 21 серпня, у будівлі Миколаївської міської ради відбувались обшуки, пов’язані саме з проєктом будівництва сортувальної лінії. 28 серпня на сесії міськради Миколаєва депутати мають або затвердити результати конкурсу, або відхилити їх. На розгляд винесено два альтернативних проекти рішень. Фактично дані слідчі дії можуть заблокувати голосування по затвердженню результатів конкурсу. В цей самий день 28 серпня спливає термін, відведений положенням конкурсу на затвердження результатів. Таким чином, інвестиційний конкурс на будівництво сортувальної лінії доведеться проводити з нуля.

Раніше у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкту з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Сміттєзвалище Миколаєва

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.