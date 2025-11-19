Єврокомісія пропонує скасувати постійні спливаючі повідомлення про cookie-файли на сайтах

У ЄС хочуть прибрати нав’язливі нагадування про cookie-файли на сайтах. Фото: Reuters

Європейська комісія запропонувала оновити правила використання cookie-файлів у межах ширшої ініціативи зі зменшення бюрократії та підтримки конкурентоспроможності IT-сектора. Зміни мають суттєво полегшити користувачам керування своїми даними та зменшити кількість нав’язливих спливаючих вікон на сайтах.

Згідно з пропозицією, користувачі зможуть надавати згоду на використання cookie одним кліком і зберігати свої налаштування у центральному меню браузера або операційної системи. Це дозволить позбутися постійних банерів, які з’являються на більшості сайтів при кожному відвідуванні.

Єврокомісія зазначає, що оновлені правила не лише поліпшать комфорт користувачів, а й допоможуть технологічним компаніям працювати ефективніше. Разом з іншими запропонованими змінами — зокрема, щодо доступу до наборів даних для навчання моделей штучного інтелекту — ці рішення мають сприяти розвитку європейської IT-галузі та зменшити залежність від технологічних гігантів США і Китаю.

