Єврокомісія пропонує скасувати постійні спливаючі повідомлення про cookie-файли на сайтах
- Марія Хаміцевич
22:15, 19 листопада, 2025
Європейська комісія запропонувала оновити правила використання cookie-файлів у межах ширшої ініціативи зі зменшення бюрократії та підтримки конкурентоспроможності IT-сектора. Зміни мають суттєво полегшити користувачам керування своїми даними та зменшити кількість нав’язливих спливаючих вікон на сайтах.
Згідно з пропозицією, користувачі зможуть надавати згоду на використання cookie одним кліком і зберігати свої налаштування у центральному меню браузера або операційної системи. Це дозволить позбутися постійних банерів, які з’являються на більшості сайтів при кожному відвідуванні.
Єврокомісія зазначає, що оновлені правила не лише поліпшать комфорт користувачів, а й допоможуть технологічним компаніям працювати ефективніше. Разом з іншими запропонованими змінами — зокрема, щодо доступу до наборів даних для навчання моделей штучного інтелекту — ці рішення мають сприяти розвитку європейської IT-галузі та зменшити залежність від технологічних гігантів США і Китаю.
Нагадаємо, раніше американські науковці з Університету Техасу в Остіні, з’ясували, що великі мовні моделі, які навчаються на великій кількості популярного, але низькоякісного контенту з інтернету, поступово втрачають здатність якісно мислити.
