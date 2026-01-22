ЦВК пропонує відкласти проведення виборів після скасування воєнного стану принаймні ще на пів року

Вибори в Україні. Ілюстративне фото: ОПОРА

Центральна виборча комісія пропонує не проводити вибори одразу після припинення дії воєнного стану в Україні, а натомість запровадити шестимісячний підготовчий період.

Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

Як зазначили в комісії, відповідну ініціативу представили підгрупі Робочої групи з питань законодавчого врегулювання проведення виборів після воєнного стану або в особливий період, утвореної раніше.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Водночас строки самого виборчого процесу ЦВК пропонує не змінювати: 90 днів для президентських виборів і 60 днів — для виборів народних депутатів України.

«Підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення МЗС аналізу та розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць, забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців, а також реалізації інших заходів ЦВК», — пояснили в комісії.

Крім того, пропонується продовжити лібералізацію процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

Окремо в ЦВК радять на законодавчому рівні заборонити голосування на українських виборах у Росії та Білорусі. Натомість українці, які перебувають у цих країнах, повинні будуть голосувати в сусідніх безпечних державах.

Також у комісії наголосили на необхідності створення ефективних механізмів протидії іноземному втручанню та розробки протоколів безпеки під час виборчого процесу.

Раніше ЦВК підготувала перший пакет пропозицій для проведення виборів після воєнного стану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує винести мирну угоду з двадцяти пунктів на затвердження Верховної Ради або провести всеукраїнський референдум.

Раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав, що аби провести безпечні та чесні вибори відповідно міжнародним стандартам, Україні потрібно щонайменше шість місяців для підготовки.

Водночас точну кількість українських громадян, які зможуть взяти участь у голосуванні, наразі визначити складно через масовий виїзд людей за кордон та відсутність виборчої адреси у частини населення.

Також за даними ЦВК, проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні може коштувати близько 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва готова розглянути можливе припинення вогню у день виборів в Україні.