Трирічний мораторій на омолоджувальну обрізку дерев: ДЖКГ Миколаєва підтримало рекомендації облкомісії

Знесення дерев біля обласної лікарні в Миколаєві, фото: «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради підтримав рішення комісії облради заборонити омолоджувальну обрізку дерев в Миколаєві терміном на три роки.

Про це повідомила голова комісії з питань екології Миколаївської облради Алла Ряжських, опублікувавши відповідний лист департаменту у Facebook.

Нещодавно комісія обласної ради з питань екології рекомендувала міській владі запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у місті.

Наразі департамент займається розробкою відповідного проєкту рішення, який буде представлено на сесії міської ради.

Лист від департаменту ДЖКГ щодо введення мораторію на обрізку дерев. Фото: Алла Ряжських

У листі зазначено, що кліматичні зміни, зокрема посухи, негативно впливають на стан зелених насаджень в урбоекосистемах південних регіонів України, і впровадження мораторію допоможе захистити дерева Миколаєва.

— За останні роки глобальні кліматичні зміни стали більш відчутними у південних регіонах України. Особливо страждають від періодів посухи зелені насадження урбоекосистем. Враховуючи викладене, з метою збереження зелених насаджень, вважаємо за доцільне підтримати ініціативу постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, щодо введення мораторію на омолоджувальну обрізку дерев в межах Миколаївської міської територіальної громади строком на 3 роки, — написав у листі директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний.

Депутатка Алла Ряжських від партії «Європейська Солідарність» висловила подяку міській владі за підтримку і зазначила, що обговорення щодо догляду за деревами триває, і найближчим часом планується залучення науковців для розробки подальших рекомендацій.

— Приємно, що Миколаївська міська рада в особі ДЖКГ офіційно підтримала ініціативу комісії щодо введення 3-річного мораторію на омолоджувальну обрізку дерев в межах Миколаївської тергромади. Я сподіваюсь, депутати міста підтримають нашу пропозицію. Від себе додам, що обговорення рекомендацій по догляду за деревами продовжується, ми плануємо чергове обговорення найближчим часом разом з науковцями, які приймають участь в розробці рекомендацій, — написала вона.

Незаконна вирубка дерев у Миколаєві

Як відомо, 10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів.

Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на 23 вересня, будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою.