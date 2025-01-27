Управління екології ОВА хоче отримати від КП «Парки» цілісний проєкт Флотського бульвару, а не «якісь клаптики»

Спортивний майданчик на Флотському бульварі у Миколаєві, фото: 0512

В управлінні екології Миколаївської обласної військової адміністрації чекають від комунального підприємства «Миколаївські парки» міської ради цілісний проєкт реконструкції Флотського бульвару.

Про це під час брифінгу 27 січня повідомила керівниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, пишуть «МикВісті».

Вона пояснила, що управління не погоджувало реконструкцію окремих частин Флотського бульвару: будівництво спортивного та оглядового майданчика.

— Флотський бульвар у Миколаєві є територією природно-заповідного фонду. Дійсно, до нас зверталось комунальне підприємство «Миколаївські парки» щодо погодження частини проєкту, але діючим законодавством передбачено, що необхідно розробити проєкт реконструкції та утримання на цілісний комплекс. Ми повідомили підприємство про це листом. Вони мають розробити проєкт реконструкції та утримання й подати його до Миколаївської обласної військової адміністрації на узгодження. А комунальне підприємство – у нас є листи – повідомило, що вони замовили цей проєкт. Зараз ми просто хочемо нагадати їм, що відповідно до діючого законодавства, коли в них буде розроблений проєкт, вони подадуть нам його на погодження, – пояснила Олександра Єфименко.

Оглядовий майданчик на Флотському бульварі у Миколаєві, фото: NikLife

В управлінні екології ОВА акцентують, що не можуть погоджувати проєкти реконструкції окремих частин верхньої Набережної, оскільки за законодавством це має бути комплексний проєкт усього Флотського бульвару.

— На оглядовий майданчик до нас проєкт взагалі не надходив. Тому я й кажу, що це цілісний комплекс й неможливо розглядати якісь окремі його частини. Ми усі розуміємо, що з фінансуванням зараз, мабуть, важко, але ми усі розуміємо, що це треба зробити й потім не якісь клаптики цього Флотського бульвару вибирати, а в цілому вже зробити реконструкцію, – повідомила Олександра Єфименко.

Будівництво на Флотському бульварі

Зазначимо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «МикВісті» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Раніше повідомлялось, що штат «Миколаївських парків» збільшився у шість разів від початку повномасштабної війни: кажуть, треба ще 400 працівників.

6 листопада 2024 року майданчик урочисто відкрив міський голова Олександр Сєнкевич.

Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Крім того, наприкінці листопада 2024 року підприємство «Миколаївські парки» демонтувало арт-обʼєкт, що зʼявився на верхній Набережній у 2000-х роках, відомий серед миколаївців як «Капуста». На місті скульптури створили оглядовий майданчик.