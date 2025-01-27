  • понеділок

    27 січня, 2025

  • 7.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Управління екології ОВА хоче отримати від КП «Парки» цілісний проєкт Флотського бульвару, а не «якісь клаптики»

Спортивний майданчик на Флотському бульварі у Миколаєві, фото: 0512Спортивний майданчик на Флотському бульварі у Миколаєві, фото: 0512

В управлінні екології Миколаївської обласної військової адміністрації чекають від комунального підприємства «Миколаївські парки» міської ради цілісний проєкт реконструкції Флотського бульвару. 

Про це під час брифінгу 27 січня повідомила керівниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, пишуть «МикВісті».

Вона пояснила, що управління не погоджувало реконструкцію окремих частин Флотського бульвару: будівництво спортивного та оглядового майданчика

— Флотський бульвар у Миколаєві є територією природно-заповідного фонду. Дійсно, до нас зверталось комунальне підприємство «Миколаївські парки» щодо погодження частини проєкту, але діючим законодавством передбачено, що необхідно розробити проєкт реконструкції та утримання на цілісний комплекс. Ми повідомили підприємство про це листом. Вони мають розробити проєкт реконструкції та утримання й подати його до Миколаївської обласної військової адміністрації на узгодження.  

А комунальне підприємство – у нас є листи – повідомило, що вони замовили цей проєкт. Зараз ми просто хочемо нагадати їм, що відповідно до діючого законодавства, коли в них буде розроблений проєкт, вони подадуть нам його на погодження, – пояснила Олександра Єфименко

Оглядовий майданчик на Флотському бульварі у Миколаєві, фото: NikLifeОглядовий майданчик на Флотському бульварі у Миколаєві, фото: NikLife

В управлінні екології ОВА акцентують, що не можуть погоджувати проєкти реконструкції окремих частин верхньої Набережної, оскільки за законодавством це має бути комплексний проєкт усього Флотського бульвару. 

— На оглядовий майданчик до нас проєкт взагалі не надходив. Тому я й кажу, що це цілісний комплекс й неможливо розглядати якісь окремі його частини. Ми усі розуміємо, що з фінансуванням зараз, мабуть, важко, але ми усі розуміємо, що це треба зробити й потім не якісь клаптики цього Флотського бульвару вибирати, а в цілому вже зробити реконструкцію, – повідомила Олександра Єфименко.

Будівництво на Флотському бульварі

Зазначимо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень

В коментарі «МикВісті» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Раніше директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Раніше повідомлялось, що штат «Миколаївських парків» збільшився у шість разів від початку повномасштабної війни: кажуть, треба ще 400 працівників.

6 листопада 2024 року майданчик урочисто відкрив міський голова Олександр Сєнкевич.

Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineНовий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online
Новий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineНовий спортмайданчик на Набережній, скриншот з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Крім того, наприкінці листопада 2024 року підприємство «Миколаївські парки»  демонтувало арт-обʼєкт, що зʼявився на верхній Набережній у 2000-х роках, відомий серед миколаївців як «Капуста». На місті скульптури створили оглядовий майданчик.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Сучасний простір та розумні технології: на Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів
Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва
Миколаївська ОВА планує витратити ₴4,4 млн на охорону фортифікацій
Реклама

Читайте також:

новини

«Відходять від швидких проєктів», — Данія збирається щороку виділяти Миколаївщині €75 млн

Юлія Бойченко
новини

Кім розуміє, що військові підуть у політику, але проти встановлення військової влади в Україні: «Боже збав!»

Катерина Середа
новини

Профільна комісія міськради вчергове не підтримала скорочення складу виконкому Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині перейменували залізниці, балки та Жовтневе водосховище

Аліна Квітко
новини

«Не мовчи — полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

Володимир Коваль

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Миколаївська ОВА планує витратити ₴4,4 млн на охорону фортифікацій
Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва
Сучасний простір та розумні технології: на Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів

«Ми навіть не сподівалися»: як вдалося відновити Радсадівський ліцей

Виступ Кормишкіна у суді по підозрі НАБУ

«Відходять від швидких проєктів», — Данія збирається щороку виділяти Миколаївщині €75 млн

Юлія Бойченко

Головне сьогодні