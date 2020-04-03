Ученый из Австралии Джозеф Шуберт открыл семь новых видов красочных пауков-скакунов, два из них - на юго-востоке континента, где их ранее не встречали.

Об этом сообщает Лига.

Пауки-скакуны - это крошечные беспозвоночные (размером с зерно риса), которые прославились благодаря музыкальным видео, которые демонстрируют их тщательно продуманные брачные танцы.