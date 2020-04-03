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Ученый из Австралии Джозеф Шуберт открыл семь новых видов красочных пауков-скакунов, два из них - на юго-востоке континента, где их ранее не встречали.
Об этом сообщает Лига.
Пауки-скакуны - это крошечные беспозвоночные (размером с зерно риса), которые прославились благодаря музыкальным видео, которые демонстрируют их тщательно продуманные брачные танцы.
Статья, описывающая семь новых видов пауков-скакунов, была опубликована Шубертом, который работает в Музее Виктории специалистом по энтомологии и арахнологии.
Один из пауков, которых обнаружил Шуберт, напоминает своим окрасом «Звездную ночь» Винсента Ван Гога, поэтому он получил название «constellatus», что в переводе с латыни означает «звездный».
Как и многие паукообразные, пауки-скакуны ядовиты, но совершенно безвредны для человека. Их добыча состоит из мелких беспозвоночных, таких как мухи и мотыльки, но в отличие от других пауков они не используют паутину для охоты. Они медленно приближаются к своей добыче, стараясь не быть обнаруженными.
Напомним, что в национальном природном заповеднике Одесской области «Тузловские лиманы» нашли несвойственные для Украины виды пауков.
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Ученый из Австралии Джозеф Шуберт открыл семь новых видов красочных пауков-скакунов, два из них - на юго-востоке континента, где их ранее не встречали.
Об этом сообщает Лига.
Пауки-скакуны - это крошечные беспозвоночные (размером с зерно риса), которые прославились благодаря музыкальным видео, которые демонстрируют их тщательно продуманные брачные танцы.
Статья, описывающая семь новых видов пауков-скакунов, была опубликована Шубертом, который работает в Музее Виктории специалистом по энтомологии и арахнологии.
Один из пауков, которых обнаружил Шуберт, напоминает своим окрасом «Звездную ночь» Винсента Ван Гога, поэтому он получил название «constellatus», что в переводе с латыни означает «звездный».
Как и многие паукообразные, пауки-скакуны ядовиты, но совершенно безвредны для человека. Их добыча состоит из мелких беспозвоночных, таких как мухи и мотыльки, но в отличие от других пауков они не используют паутину для охоты. Они медленно приближаются к своей добыче, стараясь не быть обнаруженными.
Напомним, что в национальном природном заповеднике Одесской области «Тузловские лиманы» нашли несвойственные для Украины виды пауков.