Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» отметили Пасху без карантина. Антарктида до сих пор остается единственным континентом без COVID-19.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Полярники смогли присутствовать на богослужении в станционной церкви. Службу вел руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий.

«Станционная церковь Святого Владимира является единственным храмом Поместной Православной церкви Украины, где произошло полноценное праздничное богослужение, и верующие имели возможность праздновать все вместе. Это не нарушение правил карантина — Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня на станцию с Чили должны прибыть члены 25-й Украинской антарктической экспедиции. Они заменят группу 24-й экспедиции и летний сезонный отряд.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.

Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.

Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Однако ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

В свою очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.