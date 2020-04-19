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Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» отметили Пасху без карантина. Антарктида до сих пор остается единственным континентом без COVID-19.
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Полярники смогли присутствовать на богослужении в станционной церкви. Службу вел руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий.
«Станционная церковь Святого Владимира является единственным храмом Поместной Православной церкви Украины, где произошло полноценное праздничное богослужение, и верующие имели возможность праздновать все вместе. Это не нарушение правил карантина — Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня на станцию с Чили должны прибыть члены 25-й Украинской антарктической экспедиции. Они заменят группу 24-й экспедиции и летний сезонный отряд.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.
Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.
Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Однако ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
В свою очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.
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Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» отметили Пасху без карантина. Антарктида до сих пор остается единственным континентом без COVID-19.
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Полярники смогли присутствовать на богослужении в станционной церкви. Службу вел руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий.
«Станционная церковь Святого Владимира является единственным храмом Поместной Православной церкви Украины, где произошло полноценное праздничное богослужение, и верующие имели возможность праздновать все вместе. Это не нарушение правил карантина — Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня на станцию с Чили должны прибыть члены 25-й Украинской антарктической экспедиции. Они заменят группу 24-й экспедиции и летний сезонный отряд.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.
Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.
Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Однако ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
В свою очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.