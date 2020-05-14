Трое из пяти представителей ЛГБТ+ в ЕС не держатся за руки со своими партнерами и партнершами, а двое из пяти за последний год подвергались травле.

Об этом говорится в опросе Агентства ЕС по вопросам основных прав человека (FRA). В нем приняли участие 140 тысяч представителей ЛГБТ+ в 27 странах ЕС, Великобритании, Сербии и Северной Македонии, пишет hromadske.

Отмечается, что в разных странах ситуация с отношением к ЛГБТ+ изменилась по-разному. Так, в Ирландии, Финляндии и на Мальте более 70% опрошенных сказали, что общество стало более толерантным к ним за последние пять лет.

Напомним, что премьер-министр Финляндии Сана Марин воспитывалась в ЛГБТ-семье, а действующий премьер Ирландии Лео Варадкар открый гей.

В то же время, например, в Польше и Франции большинство респондентов (60% и 54% соответственно) подтвердили, что в обществе возросла нетерпимость к ЛГБТ+.

Среди прочего, 20% опрошенных транссексуалов и интерсекс-людей заявили, что становились жертвами психологических или физических атак — это вдвое больше, чем для других представителей ЛГБТ+.

В то же время, опрос выявил, что о своей сексуальной ориентации открыто стали говорить больше людей (52% по сравнению с 36% в 2012 году); улучшилась ситуация и с восприятием ЛГБТ-подростков в школах, утверждают авторы.

Напомним, что в ежегодном рейтинге «Радужная Европа», отображающем ситуацию с защитой прав ЛГБТ на континенте,в 2019 году Украина заняла 35-е место из 49-ти.